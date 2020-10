'Spookgezin' ontdekt op boerderij Ruinerwold: één jaar later

Precies een jaar geleden werd een vader met zes kinderen uit een afgesloten ruimte van een boerderij aan de Buitenhuizerweg in het Drentse Ruinerwold gehaald. Dit nadat één van de kinderen, een man van 25 jaar en volledig verward, aanklopte bij een kroeg in de omgeving.

Hij vroeg daar om hulp, waarna de politie werd ingeschakeld. De familie werd uit de boerderij gehaald en vader Gerrit Jan van D. (68) werd aangehouden, net als een Oostenrijkse ‘klusjesman’ genaamd Josef B. (59). Beiden worden onder meer verdacht van vrijheidsberoving, Van D. zou zijn kinderen ook hebben mishandeld en misbruikt.

Vader kan niet praten

Wat zich allemaal op de boerderij heeft afgespeeld, is nog altijd een raadsel, bemoeilijkt door het feit dat Van D. enige jaren geleden een hersenbloeding heeft gehad en onder meer zijn spraakvermogen is kwijtgeraakt. Daardoor is Van D. op eerdere inleidende zittingen niet verschenen en verblijft hij in een penitentiair ziekenhuis.

Tijdens de eerste inleidende zitting afgelopen januari bleek dat de zes van in totaal negen kinderen van het Ruinerwold-gezin nooit zijn ingeschreven bij de gemeente en nooit naar school zijn gegaan. Volgens de vader en de klusjesman zou contact met de buitenwereld “je onrein maken”.

Zoon in hondenhok

Uit het betoog van het Openbaar Ministerie (OM) bleek dat een van de zonen zo onrein werd gevonden dat hij vanaf zijn twaalfde jaar van de rest van de familie werd afgezonderd en in een caravan ergens anders op het terrein woonde. Ook zou hij een hele zomer in een hondenhok in een schuur hebben doorgebracht. De drie oudste kinderen kregen de schuld van de dood van hun moeder, die in 2004 stierf.

Van D. heeft volgens het OM zijn tweede tweede zoon en oudste dochter ook nog misbruikt omdat de geest van hun overleden moeder in hen zou zijn teruggekomen. Het misbruik vond plaats tussen hun twaalfde en vijftiende jaar.

Einde der tijden

Het gezin zou jaren in een afgesloten ruimte in het pand hebben gewoond in afwachting van het einde der tijden. Het OM stelt dat de kinderen op de boerderij in een soort religieuze ban verkeerden, opgelegd door hun vader. Klusjesman B. zou een ‘volgeling’ zijn. De klusjesman zei tijdens een rechtbankzitting in juli dat Van D. al veertig jaar met “een project” bezig was. “Hij heeft dingen uitgezocht die van groot belang zijn voor de wereld. Daar wordt over duizend jaar nog over gesproken.”

Kinderen maken het goed

Tijdens die zitting stelde B’s advocaat Yehudi Moszkowicz dat de kinderen hebben verklaard dat zij helemaal niet tegen hun wil vast werden gehouden, en dat ze konden gaan en staan waar ze wilden. Ze zouden bovendien nog altijd volgens de geloofsregels van hun vader willen leven. Volgens Roger de Groot van De Wolden, burgemeester van Ruinerwold, die de kinderen ook heeft gesproken, gaat het heel goed met ze.

PBC-onderzoek afwachten

Omdat vader Van D. niet kan praten, wil het OM het onderzoek van het Pieter Baancentrum (PBC) afwachten om op basis daarvan te bepalen of hij als verdachte gehoord kan worden. De onderzoeksrapporten naar hem worden naar verwachting deze maand afgerond en dan zal een nieuwe zitting volgen.

‘Hongerstaking tot ik dood ben’

De klusjesman weigert mee te werken aan onderzoek door het PBC. Omdat de kinderen hebben verklaard dat ze niet tegen hun wil vastzaten, zit de klusjesman volgens zijn advocaat dus onterecht vast en vroeg hij tijdens de laatste zitting om vrijlating. De klusjesman dreigde in hongerstaking te gaan als hij niet vrijgelaten zou worden, maar de rechtbank vond de zaak te ernstig. “Dan ga ik in hongerstaking tot ik dood ben”, reageerde B. De zaak tegen hem gaat op 10 december verder.