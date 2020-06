Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam moet zich woensdag voor de gemeenteraad verantwoorden voor het niet beƫindigen van de demonstratie tegen racisme op de Dam vorige week maandag.

De organisatie van het protest, Halsema en de politie verwachtten 300 demonstranten, maar er kwamen maar duizenden mensen af op de demonstratie tegen racisme. Hierdoor konden de betogers de verplichte anderhalve meter afstand niet bewaren. Toch brak Halsema het protest desondanks niet af omdat ze het protest “te belangrijk” vond en omdat ze bang was voor mogelijke onrust en rellen.

Storm van kritiek

Het niet afblazen van de demonstratie kwam Halsema op een storm van kritiek te staan. Zo vroeg PVV-leider Geert Wilders aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om haar te ontslaan. “We houden ons allemaal aan de vrijheidsbeperkende maatregelen, behalve in Amsterdam, behalve als je van GroenLinks bent, behalve als je Halsema heet.”

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet zich zeer kritisch uit. “Dit is natuurlijk niet een goed beeld voor al die Amsterdammers en Nederlanders die zich al maandenlang dingen ontzeggen omdat ze met zijn allen proberen dat virus te verslaan.”

Motie van wantrouwen

Vanaf 13.00 uur komt de Amsterdamse gemeenteraad in een spoedzitting bijeen om over het lot van de burgemeester te debatteren. Oppositiepartijen VVD en en Forum voor Democratie, samen goed voor 9 van de 45 raadszetels, hebben al aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen.

Grote vraag is wat de andere oppositiepartijen doen, maar vooral wat de coalitiepartijen D66 (8 zetels), PvdA (5) en SP (3) zullen doen. Als een meerderheid van de raad de motie van wantrouwen steunt, dan lijken de dagen van Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam geteld.