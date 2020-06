Amsterdamse oppositie steeds kritischer over optreden Halsema

De stukken over het optreden van burgemeester Femke Halsema, politiechef Frank Paauw en de hoofdofficier van justitie bij de antiracismedemonstratie in Amsterdam vorige week maandag, vallen niet goed bij oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad.

De driehoek zou in strijd hebben gehandeld met het opgestelde demonstratieprotocol en er zouden mogelijk tot 14.000 mensen op het protest zijn afgekomen.

Onafhankelijk onderzoek

De grootste oppositiepartij, de VVD, zegt dat de vrijgekomen informatie “de situatie er zeker niet beter op heeft gemaakt”. Ook het feit dat Halsema opdracht heeft gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de informatievoorziening van de gemeente en de politie, om extreme drukte op de Dam in de toekomst te voorkomen, verandert niets aan hun positie in het debat in de gemeenteraad komende woensdag.

Motie van wantrouwen

“We willen nog steeds doorgaan met de motie van wantrouwen”, aldus fractieleider Marianne Poot. “Uit de informatie blijkt dat de volksgezondheid op geen enkel moment is meegenomen in de afwegingen van de driehoek.” Ook noemt Poot het “heel raar” dat er geen scenario’s zijn gemaakt voor als er meer mensen dan geschat op de demonstratie zouden afkomen, of als het uit de hand zou lopen.

‘Niet chique’

Forum voor Democratie-fractieleider Annabel Nanninga zegt na het lezen van de stukken “alleen nog maar meer vragen te hebben”. “Wij lezen zorgwekkende en tegenstrijdige dingen: protocollen zijn niet nageleefd en er waren geen scenario’s opgesteld. Als dit het beste werk is waar ze na een week spindoctoren mee kunnen komen, dan twijfel ik echt aan de capaciteit van de burgemeester.” Ook noemt Nanninga het “niet chique” dat Halsema “de schuld probeert af te schuiven op de politie”.

Tegen De Telegraaf zegt CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma: “Wat ik erg zwak vind is dat de burgemeester steeds verwijst naar de politie in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het blijft ook onbegrijpelijk en volstrekt onduidelijk waarom geen enkele poging is ondernomen om de coronaregels te handhaven of op zijn minst om daartoe duidelijk toe op te roepen.”

