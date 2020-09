Spelersraad Oranje ziet Ten Cate graag als opvolger Koeman

De spelersraad van Oranje ziet graag Henk ten Cate als de opvolgers voor Ronald Koeman in de functie als bondscoach. Dat maakte oud-woordvoerder Kees Jansma bekend tijdens een online talkshow van Voetbal International. Oranje is op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Koeman Oranje heeft ingewisseld voor FC Barcelona.

De aanpak van Koeman bij Oranje viel bijzonder goed in de smaak bij de spelers. Vandaar dat de spelersraad (Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Ryan Babel, Matthijs de Ligt en Daley Blind) de KNVB-directie liet weten op de ingeslagen weg verder te willen.

Rol van Lodeweges

Aan tafel werd ook de rol van Dwight Lodeweges besproken. Hij werd geroemd voor zijn inzicht, kennis en omgang met de spelers. ”Dwight Lodeweges zal wel aanblijven als assistent”, denkt Wesley Sneijder, die ook aan tafel zat bij de talkshow. ”Ik zou gaan voor iemand die relatief jong en gretig is, iemand zoals Frank de Boer. Hoewel De Boer in het buitenland niet altijd de juiste keuzes heeft gemaakt heeft hij het in Nederland, bij Ajax, altijd goed gedaan.”

Ten Cate is een goede bekende van Dwight Lodeweges, de huidige bondscoach ad-interim van Oranje die assistent van Koeman was en veel vertrouwen geniet van de spelers van het Nederlands elftal.

Wij vroegen het Hart van Nederland-panel half augustus wie er de opvolger van Koeman moet worden. In het onderzoek, waar ruim 4400 mensen aan mee hebben gedaan, werd Ten Cate niet een keer genoemd. Uit het onderzoek kwamen Van Gaal (20 procent), Peter Bosz (8 procent) en Frank de Boer (8 procent) als favoriet uit de bus. Interim-bondscoach Lodeweges kreeg slechts 1 procent steun van de deelnemers.

Van Gaal staat wel open voor een mogelijke rentree bij Oranje. Naar eigen zeggen heeft de oud-bondscoach nog niet gehoord van de KNVB. Van Gaal was twee keer eerder bondscoach van Oranje.

Loopbaan Ten Cate

Ten Cate is onder meer oud-trainer van Vitesse, NAC Breda, Ajax en Sparta. Ook was hij assistent-trainer onder Rijkaard bij FC Barcelona van 2003 tot 2006. Hij was al eerder in beeld om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De KNVB koos toen echter na een chaotische procedure alsnog voor Dick Advocaat.

De afgelopen jaren was hij vaak werkzaam in het Midden-Oosten. Zo leidde hij Al-Jazira in 2017 naar de titel in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna volgde een dienstverband bij Al-Wahda, in Abu Dhabi. Begin dit jaar is hij, na enkele maanden, gestopt als trainer bij de Saudi-Arabische club Al-Ittihad.