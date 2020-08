Geruchtencircuit komt op stoom: wie volgt Koeman op als bondscoach?

Ronald Koeman is woensdag eindelijk officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van FC Barcelona. De Nederlander tekent voor twee jaar in Spanje. Zijn vertrek bij Oranje zorgt wel voor een nieuwe vacature voor bondscoach. Want wie moet Nederland nu volgend jaar naar de Europese titel leiden?

Uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 4400 personen blijkt dat Louis van Gaal de topfavoriet is. Van de ondervraagden ziet 20 procent de ervaren trainer terugkeren voor een derde periode als bondscoach. De 69-jarige van Gaal stond ook in tussen 2000 en 2002 voor de groep en hij loodste Nederland, onverwachts, naar de derde plek op het WK in Brazilië in 2014.

Outsiders

Andere namen die veel genoemd worden als nieuwe coach van Oranje zijn Peter Bosz (8 procent), Frank de Boer (8 procent) en Dick Advocaat (6 procent). Opmerkelijk: 30 procent van de mensen weet het niet of heeft geen mening.

Bosz

Bosz begon zijn carrière bij de amateurs van AGOVV maar wist via De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse en Maccabi Tel Aviv bij Ajax op de bank terecht te komen. Heel lang bleef hij niet.

Hoewel hij met de Amsterdammers de finale van de Europa League wist te halen, greep hij in de eredivisie net mis. Ajax werd tweede en Bosz vertrok naar Duitsland. Daar werd hij trainer bij Borussia Dortmund en later bij Bayer Leverkussen.

De Boer

Frank de Boer kennen de meeste vooral als speler van Ajax en FC Barcelona. Als (hoofd)trainer is hij pas tien jaar bezig. Eerst bij Ajax waar hij gelijk vier keer achter elkaar landskampioen werd.

Hij vertrok daarna naar de Italiaanse club Internazionale waar hij slechts een paar maanden op de bank mocht zitten. Wegens tegenvallende resultaten werd hij ontslagen. Ook bij het Engelse Crystal Palace en het Amerikaanse Atlanta United werd hij de laan uitgestuurd.

Advocaat

Dick advocaat heeft al een lange carrière achter de rug. Sinds 1981 is hij al trainer. We kennen hem vooral als trainer van clubs zoals PSV, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg, AZ en Feyenoord. Maar ook als bondscoach heeft hij de nodige ervaring. Zo is hij al meerdere keren (assistent)coach geweest van het Nederlands elftal (1984-1987, 1991-1994, 2002-2004, 2016 en 2017). Maar ook bij Zuid-Korea, België, Rusland en Servië zat hij op de bank als coach.

Andere namen die ook worden genoemd zijn: Giovanni van Bronckhorst (5 procent), Mark van Bommel (2 procent), Erik ten Hag (2 procent) en Frank Rijkaard (2 procent).

Interim-bondscoach

Lodeweges

Dwight Lodeweges die assistent was van Ronald Koeman kan zijn droom om trainer te worden van Oranje wel uit zijn hoofd zetten als het aan Nederland ligt. Slechts 1 procent wil dat de oud-trainer van onder andere SC Cambuur Leeuwarden en SC Heerenveen het stokje definitief overneemt van Koeman.

Waarschijnlijk zit hij wel de komende twee oefenwedstrijden als interim-bondscoach op de bank.

‘Begrijpelijke keuze van Koeman’

De selectie van het Nederlands elftal vindt het jammer dat Koeman vertrekt maar begrijpt zijn keuze wel. Dat schrijven de spelers in een gezamenlijke boodschap via de KNVB op Twitter. De spelers begrijpen dat het trainen van FC Barcelona de droom is van Koeman en dat gunnen ze hem dan ook.

Op Instagram feliciteren sommige spelers van het Nederlands elftal Ronald Koeman ook persoonlijk. Zo wenst Virgil van Dijk bij een foto met Koeman hem veel geluk. Kevin Strootman bedankt de trainer dat hij het Nederlands voetbal weer naar het niveau heeft gebracht waar het hoort.