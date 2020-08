Kogel definitief door de kerk: Koeman tekent voor twee jaar bij FC Barcelona en stopt als bondscoach

Ronald Koeman is de nieuwe trainer van FC Barcelona. Hij ondertekent later op woensdag een contract voor twee seizoenen, meldt de Spaanse club. De presentatie van Koeman is om 18.00 uur.

De KNVB heeft het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach woensdag ook bevestigd. Assistent-coach Dwight Lodeweges neemt voorlopig de taken van Koeman over en zit mogelijk ook als eindverantwoordelijke op de bank als Oranje begin september in de Nations League tegen Polen en Italië speelt.

Lees ook: Ronald Koeman woensdag gepresenteerd als hoofdcoach van FC Barcelona

Barcelona is mijn droomclub

“Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn. De afgelopen twee en een half jaar heb ik er alles aan gedaan om successen met Oranje te behalen. Ik kijk met trots terug op wat we samen in die periode hebben bereikt. Het Nederlands elftal heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden”, aldus Koeman in een persbericht van de KNVB.

ANP