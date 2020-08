Ronald Koeman wordt woensdagmiddag gepresenteerd als nieuwe hoofdcoach van FC Barcelona. Voorzitter Josep Maria Bartomeu zei dinsdag dat de laatste details nu worden afgewikkeld.

De 57-jarige Koeman volgt bij de Spaanse club de ontslagen Quique Setién op. De Spanjaard moest opstappen na de beschamende 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League vorige week.

Droom voor Ronald Koeman

Met de overstap naar FC Barcelona gaat voor Koeman een langgekoesterde wens in vervulling. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit als hoofdtrainer wilde terugkeren bij de club waar hij van 1989 tot en met 1995 speelde. Later was hij er assistent van Louis van Gaal.

Dat betekent dat de KNVB op zoek moet naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands Elftal. Koeman was dinsdag in Zeist bij de voetbalbond om daar te vertellen dat hij in onderhandeling was met FC Barcelona. Daarna vloog hij in een privéjet naar de Catalaanse stad om zijn contract af te handelen.

Naar verwachting tekent Koeman woensdagochtend zijn contract en wordt hij om 12.30 uur in Barcelona gepresenteerd. Hij neemt Alfred Schreuder mee als assistent-coach.

