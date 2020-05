Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal is zondagavond in het ziekenhuis opgenomen na klachten over pijn op de borst.

De 57-jarige oud-international heeft inmiddels een hartkatheterisatie ondergaan. Volgens zijn management is dat goed verlopen.

De Telegraaf schrijft dat Koeman per ambulance met spoed vanuit zijn woonplaats naar het ziekenhuis is vervoerd. Daar stond een team van specialisten klaar om hem op te vangen en te behandelen. Volgens zijn echtgenote Bartina maakt haar man het naar omstandigheden weer redelijk.

De komende dagen moet de bondscoach rust nemen. Maandag mag Koeman waarschijnlijk weer naar huis.

ANP