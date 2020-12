De kerst kruipt steeds dichterbij en ieder jaar vragen we het ons weer af: krijgen we sneeuw? Of een betere vraag: krijgen we een witte kerst? Nou… dat is, zelf nu nog, moeilijk te zeggen. Verwacht in ieder geval vandaag nog geen sneeuw, sterker nog: het kan morgen wel eens een ongewoon warme dat worden.

Weer.nl kijkt de komende dagen vooruit naar de kerst, met natuurlijk een scherp oog op de sneeuwvoorspellingen. De berekeningen lopen nog flink uiteen, maar vooralsnog lijkt het erop dat we de kerst met veel zon kunnen doorbrengen. Geen knapperend haardvuur nodig, dus.

Buien

In de dagen naar aanloop van kerst valt vooral de regenjas aan te raden. Er gaat namelijk de komende dagen flink wat regen vallen. Regionaal tot wel 70 millimeter, een record voor december. En dan dus die warme temperaturen, zeker voor de tijd van het jaar.

In het noorden van het land kan het 8 of 9 graden worden, maar het zuiden spant de kroon: morgen kan het kwik oplopen tot 15 graden. Een dagrecord voor 22 december, dat nu nog op 14,6 graden uit 2015 staat, in Woensdrecht.

Toch wat sneeuw?

Er is nog een kleine kans op een ietwat witte kerst, voornamelijk in het oosten van het land. Daar kan op eerste kerstdag namelijk wat (natte) sneeuw vallen. De rest van het land zit dan weer met milder weer en blijft het droog. Een graad of zes zal er dan voor zorgen dat de sneeuw niet lang of überhaupt niet blijft liggen.

De tweede kerstdag blijft eigenlijk grotendeels droog. Wel kan er een stevige wind de kop opsteken: windkracht 8 aan zee, met windvlagen tot 100 kilometer per uur. Later op dag valt er een enkele bui, in de avond trekt er een regengebied via het noordwesten ons land binnen. Limburg maakt dan nog kans, als dat gebied die provincie heeft bereikt, op wat natte sneeuw. De temperatuur? Die ligt dan tussen de 5 en 8 graden.

