Aardbeving Loppersum en Westeremden, kracht van 1,9

Bij Loppersum en Westeremden in de provincie Groningen heeft maandagochtend een aardbeving plaatsgevonden. De beving had volgens het KNMI een kracht van 1,9. Volgens het instituut was het epicentrum bij Loppersum.

RTV Noord meldt dat “twee opeenvolgende dreunen” gevoeld werden. Via de aardbevingsmelder van de regionale omroep meldden verscheidene Groningers uit de omgeving dat ze de aardbeving hebben gevoeld.

Gaswinning

Bij Westeremden was op 3 september ook al een aardbeving, toen met een kracht van 2,0. Twee dagen eerder vond een beving plaats met een kracht van 1,9, waarvan het epicentrum in Uithuizermeeden lag.

De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe deed zich in augustus 2012 voor bij het gehucht Huizinge (gemeente Loppersum). Die had een kracht van 3,6.