Astronomische winter van start, maar van écht winterweer is (nog) geen sprake

We beginnen de week met zeer zachte lucht vanuit het zuiden en koelere lucht vanuit het noorden. De twee gaan de komende dagen met elkaar de strijd aan, pal boven Nederland. Dat levert veel regen op en hoge temperaturen. Ook al gaat de astronomische winter vandaag van start, van winterweer komt het de eerste dagen dus nog niet. Dat meldt Weer.nl maandagochtend.

Omdat het bewolkt is, zien we vandaag ook niets van de bijzondere conjunctie van Jupiter en Saturnus. De twee planeten staan aan het einde van de middag zo dichtbij elkaar, dat ze samen zo op het oog bijna een heldere ster vormen. Iets dergelijks gebeurt voor het eerst in 800 jaar tijd.

Het weer zit echter tegen, want bewolking heeft vandaag de overhand en vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Als de zon zich nog even laat zien, dan maakt het noordoosten daar vanochtend de grootste kans op. Verder is het bewolkt. Er waait een zee een straffe zuidelijke wind kracht 6 tot 7, en het wordt vanmiddag tussen 9 en 12 graden.

Regen, regen en nog eens regen

Ook morgen en woensdag regent het vaak. Het noorden heeft morgen de beste papieren voor ook droge perioden en af en toe een beetje zon. Verder is het bewolkt en vaak nat. De wind neemt wat af en de temperaturen lopen uiteen van 8 graden in het noorden tot lokaal 15 graden in het zuiden.

Ook woensdag is het met 9 tot 13 graden zacht. Dan kan het weer overal regenen.

Vanaf donderdag wordt het minder zacht en vallen een paar buien, mogelijk met hagel en in het binnenland ook een vlok natte sneeuw. Dan zien we ook de zon weer en vallen de temperaturen terug naar ongeveer 6 graden in de middag. Van de kerstdagen verloopt de eerste vrijwel droog, de tweede gaat het harder waaien en volgt in de avond regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden.

Beeld: Jolanda Bakker