Scholen grijpen naar commerciële coronatesten: 'Leerkrachten willen weten waar ze aan toe zijn'

Ante Onderwijsgroep wil niet meer wachten tot leraren terecht kunnen bij de GGD voor een coronatest. Medewerkers, kinderen en ouders moeten volgens de stichting voor het openbaar onderwijs in Flevoland zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Daarom wil Ante commerciële testen bestellen.

Volgens Geurt Morren, voorzitter van Ante, zitten er alleen maar voordelen aan een commerciële coronatest in vergelijking met een coronatest bij de GGD. Zijn medewerkers kunnen sneller terecht voor een test en de uitslag is eerder bekend. Maar het scheelt volgens hem ook een hoop in de kosten.

‘Beter voor onderwijs en economie’

Morren legt uit: “Een vervangende leerkracht kost ongeveer 300 euro. Een leerkracht die op een testuitslag van de GGD wacht, ben je ongeveer vier dagen kwijt. Dat kost dan al gauw 1200 euro. Een commerciële test kost echter 100 euro, dus dan ben je maar 400 euro kwijt.”

Volgens Morren zijn de leerkrachten enthousiast over het plan. “Ze vinden het fijn om snel te weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is het beter voor de kinderen, omdat ze goed onderwijs op school krijgen en ouders thuis geen les hoeven te geven”, aldus Morren. “Hoe korter je de mensen kwijt bent, hoe beter het is voor het onderwijs en onze economie.”

Meer sectoren willen commerciële coronatest

De voorzitter van Ante heeft in totaal honderd testen besteld om te gebruiken als pilot. Maar Ante is niet de enige organisatie vanuit het onderwijs die een beroep wil doen op commerciële coronatesten. Patrick de Boer van Coronalab.eu, waar commerciële testen worden uitgevoerd, ziet steeds vaker dat scholen bij hem aankloppen.

“En niet alleen vanuit het onderwijs krijgen we aanvragen. Ook vanuit de zorg, sportverenigingen, en vanuit mediabedrijven willen steeds meer mensen door ons getest worden”, zegt De Boer tegen Hart van Nederland. De Boer laat weten dat zij sneller kunnen testen doordat zij een eigen testlocatie hebben.

“We nemen zelf de testen af, die worden naar één punt gereden en dezelfde middag in de machine gezet zodat we de mensen in de avond resultaat kunnen geven.” Daarnaast is de testlocatie geconcentreerd op een aantal specifieke doelgroepen, wat het volgens De Boer makkelijker maakt dan bij de GGD.

‘Onderwijsgeld is bedoeld voor onderwijs’

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, vindt commerciële coronatesten in het onderwijs geen goed idee. “Ik heb begrip voor het plan, maar dit zouden we met z’n allen niet moeten willen. Onderwijsgeld is bedoeld voor het onderwijs, en niet voor het samen bestrijden van een crisis waar de overheid voor hoort te zorgen”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

Beter zou volgens Den Besten zijn als vitale beroepen voorrang zouden krijgen bij de teststraten van de GGD. De PO-Raad en de VO-Raad (de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs) trokken eerder al aan de bel bij de Jonge om een voorrangsregeling te krijgen. De PO-Raad hoopt deze week meer duidelijkheid te krijgen vanuit de regering.