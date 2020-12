Premier Rutte spreekt maandagavond het land toe vanuit zijn werkkamer in het Torentje. Hij zal dan aankondigen welke strenge coronamaatregelen de komende tijd gaan gelden. De toespraak van de minister-president is vanaf 19.00 uur live te volgen op SBS6, hartvannederland.nl en in de Hart van Nederland-app.

De vorige keer dat de premier zo’n toespraak hield, was op 16 maart. Dat hij nu nog een keer het land op deze manier toespreekt, laat de ernst van de situatie zien, zegt politiek verslaggever Charlotte Nijs. “Het is de tweede keer dit jaar dat Rutte zo’n toespraak houdt, daarvoor was het premier Den Uyl in 1973. Wat we ook te horen krijgen, het wordt in ieder geval stevig.”

Na een dag vol crisisoverleg in Den Haag, is duidelijk dat Nederland een strenge lockdown tegemoetgaat. Eerder op maandag lekte in ieder geval al een flinke lijst van maatregelen uit die te verwachten zijn.

Stevige maatregelen

Na het Catshuisoverleg op zondag, sprak Rutte maandag met de belangrijkste adviseurs, het kabinet, de fractievoorzitters en voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De reacties van de lange lijst genodigden na afloop van de overleggen, waren vooral somber.

Minister De Jonge kondigde al aan dat er stevig wordt ingegrepen. Vanaf 19.00 uur weten we hoe stevig precies.