Rutte en De Jonge geven dinsdag weer persconferentie over coronavirus

Premier Rutte en minister De Jonge staan Nederland dinsdag opnieuw te woord over de stand van zaken rond het coronavirus. Dat melden bronnen in Den Haag tegenĀ Hart van Nederland. De verwachting is dat de persconferentie om 19.00 uur begint.

Dinsdag is het bijna zes maanden geleden dat de coronacrisis begon. Volgens Haagse bronnen zullen de premier en minister De Jonge daarom terugblikken op het afgelopen halfjaar. 1 september was daarnaast een belangrijk punt op de routekaart van het kabinet voor versoepeling van de coronamaatregelen. Daarop werd de eerste dag van september genoemd als de datum waarop alle sporten (zowel binnen als buiten) weer van start mogen gaan, sekswerkers weer aan het werk mogen en ook de coffeeshops weer open mogen.

Spannende dag voor discotheken

De meeste van die maatregelen zijn inmiddels al versoepeld. 1 september bleef dan ook vooral een spannende datum voor de evenementenbranche, de nachtclubs en de discotheken. Mogen zij na een maandenlange sluiting en een zomer zonder grote festivals eindelijk weer aan de slag? De verwachting is van niet, omdat de huidige coronacijfers daar geen reden toe geven.

Het aantal besmettingen nog iedere week op, terwijl alle scholen en sportverenigingen weer open zijn. Het kabinet vindt het daarom een goed moment om toe te lichten waar we nu staan, ook in vergelijking met landen om ons heen.

Later meer.