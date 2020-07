Dansen met een mondkapje op? Groningse nachtburgemeester wil proef met heropening nachtclubs

Nachtclubs en discotheken kunnen niet wachten tot ze weer open mogen. Van het kabinet moeten ze in elk geval nog dicht blijven tot 1 september. Dat duurt te lang, vindt nachtburgemeester Merlijn Poolman van Groningen. Hij wil dat de clubs vanaf augustus de deuren weer openen in zijn stad. Als proef voor de rest van Nederland.

“Ik denk dat het juist veiliger is om grote clubs open te gooien. Ik was dit weekend in de stad en het was superdruk in de kroegen”, zegt Poolman tegen Hart van Nederland. Zelf kan hij geen plekje vinden om zijn avond door te brengen.

Volgens Poolman is het nu moeilijk afstand bewaren in de drukke kroegen, die zou je met de opening van grotere clubs juist wat kunnen ontlasten. “Het was een gek gezicht, want tenten waar normaal nooit iemand naartoe wil, zaten nu ook helemaal vol.”

Proefdraaien

Poolman vindt dat er snel een proef moet komen met het openen van de clubs. “We kunnen vanaf augustus een maand lang proefdraaien en dan is de kans groot dat op 1 september ook echt alle clubs en discotheken weer open kunnen. We willen uitzoeken wat er allemaal mogelijk is.”

Als die tests er niet komen, zou het de Groninger nachtburgemeester niet verbazen als de deadline van 1 september door het kabinet wordt uitgesteld. “En als er tijdens de proef toch meer besmettingen blijken te komen, dan kunnen we nog snel ingrijpen. Juist daarom ben ik voor een kleinere pilot.”

Draagvlak verdwijnt

De nachtburgemeester denkt dat veel jongeren toe zijn aan weer een nachtje doorhalen. “Ik zie heel veel mensen nu maar een beetje op terrassen zitten. Maar ze willen gewoon een feestje vieren. Onder jonge mensen verdwijnt het draagvlak. Waarom mag je bijvoorbeeld wel weer met z’n allen in het vliegtuig?”

Samen met andere nachtburgemeesters en Koninklijke Horeca Nederland heeft Poolman een protocol opgesteld voor een veilige heropening. “We vinden met name dat het ventilatieargument dat erin staat, heel serieus moet worden genomen. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat goede ventilatie een groot verschil maakt. Dan vallen de risico’s heel erg mee.”

In het protocol wordt verder onder meer een maximumleeftijd van 35 jaar voorgesteld voor clubs, omdat jongeren minder risico’s zouden lopen. Uitgaanspubliek hoeft dan geen anderhalve meter afstand te houden. Ook wordt voorgesteld dat mensen een mondkapje opdoen als ze de dansvloer opgaan en van gasten moet voortaan vooraf een temperatuur worden opgemeten.

‘Anderhalve meter-maatregel moet eraf’

Geeske Smid, manager van Club Kokomo in Groningen, kan niet wachten om weer open te gaan. “We zijn bijna een half jaar dicht nu. Als je me dit in januari zou hebben verteld, had ik je voor gek verklaard.” Niet alleen op financieel gebied is het belangrijk dat de clubs weer opengaan, maar ook voor de doelgroep, zo vindt Smid.

Maar de manager is duidelijk: een heropening mét anderhalve meter-maatregel zit er niet in. “Als die maatregel blijft, kunnen we niet openen. Dat is gewoon niet mogelijk.” Daarom pleit ook Smid ervoor dat er met leeftijdscategorieën wordt gewerkt. Jonge mensen lopen minder risico en hoeven dus geen anderhalve meter afstand te houden, zo is de gedachte.

Met mondkapje op de dansvloer

“Normaal heb je confetti, danseressen een DJ booth in het midden van de club. Dat gevoel wil je brengen en dat kan niet als je op een kruk zit.” Het doet Smid pijn dat andere horecagelegenheden al wel open zijn. Bang voor een gebrek aan gasten is ze niet. “Groningen is een studentenstad, we hebben een heel jong publiek. Die komen wel.”

En staan die dan straks allemaal met een mondkapje op de dansvloer te hossen? “Het zal een mooie foto opleveren”, lacht Smid.

“Het idee is uiteraard goed, maar in de praktijk is het misschien niet haalbaar, ook al zouden we het graag willen.” Smid wil niet dat het personeel ‘als een politieagent’ door de zaak gaat lopen om te controleren of iedereen zijn mondkapje wel draagt. “Dat kan ook weer agressiviteit opwekken.”

‘Regel is er niet voor niets’

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen ziet vooralsnog weinig in het idee om Groningen als proeftuin te laten fungeren. “Anderhalve meter is anderhalve meter. Die regel is er niet voor niets”, zo laat een woordvoerder namens Schuiling weten aan Hart van Nederland.

Morgen heeft nachtburgemeester Poolman een gesprek met burgemeester Schuiling. Hij wil hem alsnog proberen te overtuigen van het plan. “Ik vind het lastig te voorspellen of dat gaat lukken. Ik reken me zeker niet rijk, maar ze waren wel geïnteresseerd in het protocol”, zegt Poolman.

Dansen met mondkapjes erg ongemakkelijk

Ook het RIVM wordt niet enthousiast van het plan. ”De meest recente cijfers (sinds 4 mei) laten zien dat in de leeftijdsgroepen tussen 20 en 34 jaar wel degelijk besmettingen plaats vinden. Tientallen mensen in die leeftijdsgroep zijn opgenomen in het ziekenhuis er is zelfs iemand overleden”, laat een woordvoerder van het RIVM weten.

”In de groep 20 tot 24 jaar zijn zelfs meer mensen besmet dan bijvoorbeeld in de groep 65-69 jaar. Dat betekent dat jonge mensen tussen de 18 en 23 jaar wel degelijk een risico lopen wanneer ze met het virus in contact komen.”

Volgens het RIVM bestaat daarnaast ook de kans dat ze anderen besmetten. Op die manier blijft het virus zich verspreiden. Ook is de instantie sceptisch over het plan om mondkapjes te gebruiken in het uitgaansleven. ”Mondkapjes beschermen maar zeer beperkt. Daarbij moet je je ook afvragen of mondkapjes in een omgeving waar gedanst en gedronken wordt, überhaupt goed gebruikt kunnen worden. Dansen met een mondkapjes op is erg ongemakkelijk.”

Ook al snapt de woordvoerder van het RIVM heel goed dat de behoefte onder groot jongeren is, maar de kans is groot dat het openstellen van nachtclubs en disco’s zal leiden tot een toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

Strijd gaat door

Eerder deelden clubeigenaars al een petitie aan bij de Tweede Kamer voor een snellere openstelling. Zonder resultaat vooralsnog. Toch strijdt nachtburgemeester Poolman verder. “We willen gewoon perspectief voor de sector. En als ze wel dichtblijven, dan moet er in elk geval een passende compensatie komen.”

Manager Smid van Club Kokomo vult aan: “We willen echt doen wat de overheid ons opdraagt, maar dit doet ons echt een beetje pijn. Bijna alles mag weer, ook de sportscholen. Wij zijn echt de laatste groep die aan bod komt.”