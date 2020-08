De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de sector nam in het tweede kwartaal met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. Vooral in april kreeg de branche rake klappen.

De opbrengsten van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde in het tweede kwartaal met 64 procent. In het eerste kwartaal daalde daar de omzet al met bijna 15 procent. Hotels zagen de omzet ineenstorten, met 75 procent ten opzichte van de eerste meetperiode van het jaar.

Lees ook: Horeca staat op omvallen: cateraar Bob Hutten vreest verlies van honderden banen

Omzet cafés met bijna 60% gedaald

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, zagen de opbrengsten in het eerste kwartaal met 14 procent kelderen, in het tweede kwartaal werd bijna de helft minder omgezet. Met een daling van bijna 60 procent nam de omzet van cafés het sterkst af. De omzet van fastfoodrestaurants daalde het minst sterk, maar met bijna 25 procent is de daling volgens het statistiekbureau nog altijd aanzienlijk.

Lees ook: Horeca verliest kort geding: overheid hoeft coronamaatregelen niet te versoepelen

Ondernemersvertrouwen historisch laag

Ondernemers in de horeca zijn nog altijd erg pessimistisch, zo constateert het CBS dan ook. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op min 52,4. Dit is historisch gezien nog steeds een hele lage score, maar wel een stuk beter dan aan het begin van het vorige kwartaal. Toen kwam het vertrouwen uit op min 84,3.

‘Ondergeschoven kindje’

Bob Hutten is de eigenaar en directeur van het familiebedrijf Hutten in het Brabantse Veghel. Al 35 jaar werkt hij bij het cateringsbedrijf en dat heeft altijd met veel plezier gedaan. Maar nu moet hij met lede ogen aanzien hoe zijn bedrijf in moeilijkheden komt door de nasleep van de coronacrisis.

”De huidige crisis raakt ons allemaal in de horeca”, vertelde Hutten eerder aan Hart van Nederland. Volgens hem is de catering wel “het ondergeschoven kindje” geworden van de sector. “Er is veel aandacht geweest voor restaurants en cafés, maar bedrijfskantines heb ik nog niet langs zien komen.”

Bekijk deze eerder uitgezonden reportage hierboven

ANP/redactie