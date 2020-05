Rutte bezoekt ex-coronapatiënt Robert in revalidatiecentrum

“Ik heb wel eens gedacht: Het is allemaal te zwaar. Ik geef het op.” Dat vertelt ex-coronapatiënt Robert Coelen in gesprek met Mark Rutte. De minister-president ging donderdag op bezoek bij een revalidatiecentrum in Den Haag.

Robert Coelen is aan het revalideren van het coronavirus. Rond 14 maart kreeg hij het virus en al snel ging het bergafwaarts. “Ik ging zelf naar het ziekenhuis met klachten. Ze hadden een CT-scan gedaan. Ik kon mijn vrouw daarna niet eens meer waarschuwen”, laat Coelen weten. “Een half uur na de scan lag ik in coma.”

Komt een piek aan

Met eigen ogen wilde Premier Rutte zien hoe het er aan toe gaat in de revalidatiecentra. “Hier gaat straks een piek komen. Helaas zijn er mensen op de intensive care overleden, maar de mensen die het halen moeten revalideren en dat kan een hele tijd duren”, legt de premier uit.

Kantoorruimtes worden verbouwd tot revalidatiekamers en in heel het pand worden de regels van het RIVM nageleefd. Rutte: “Je hebt hier normaal gesproken 150 mensen en op dit moment zitten hier alleen al 40 mensen met corona.”

Met meneer Coelen gaat het inmiddels een stuk beter. Anderhalve week kon hij nog niet eens staan, maar inmiddels kan hij met een rollator al een stukje lopen. “Bizar”, noemt Rutte het. “Als ik hem zo zie dan wens ik en bid ik voor hem dat hij weer terugkomt op zijn oude niveau.”

Versoepeling

Het kabinet kondigde woensdag nieuwe versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Overeind blijft dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden en thuis blijven als ze klachten hebben.