Ruinerwold-verdachte Josef B. beëindigt na negen dagen zijn hongerstaking

Ruinerwold-verdachte Josef B. eet weer na een hongerstaking van bijna twee weken, zo bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz aan RTL Boulevard. De verdachte ‘klusjesman’ stopte rond 10 juni met eten, zo bleek negen dagen later. Inmiddels eet B. weer. Waarom hij zijn hongerstaking heeft beëindigd is onduidelijk.

Eerder meldde het Dagblad van het Noorden al op basis van anonieme bronnen dat B. was gestopt met de hongerstaking. Er kwam toen geen bevestiging van zijn advocaat. De verdachte verblijft nog steeds in het Pieter Baan Centrum, waar men onderzoek doet naar de psyche van B. Welke gevolgen de hongerstaking heeft voor het onderzoek is niet te zeggen. De Oostenrijker blijft weigeren om mee te werken aan de observatie.

‘Uit geloofsovertuiging’

“Mijn cliënt is het überhaupt niet eens met zijn vervolging. Hij zegt dat wat hij heeft gedaan niet meer is dan het uitvoeren van zijn geloofsovertuiging”, zei Moszkowicz eerder. Dat is één van de redenen dat hij niet meewerkt. “Hij wil niet communiceren, hij weigert uit principe in alle toonaarden om mee te werken. Hij is negen dagen in hongerstaking, hij drinkt wel.

Volgens de raadsheer verzet zijn cliënt zich op de enige manier die hij heeft. ”Hij wil gewoon dat het eindigt.”

Spookgezin Ruinerwold

De Buitenhuizerweg in Ruinerwold werd in oktober 2019 wereldnieuws. In een boerderij aan de weg werd een spookgezin aangetroffen dat jarenlang afgesloten leefde van de buitenwereld. Aan het hoofd van het gezin stonden ‘klusjesman’ Josef B en vader Gerrit Jan van D., die onder meer verdacht wordt van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van D.

B. was de huurder van de boerderij in Ruinerwold waar het gezin met zes kinderen van Gerrit Jan van D. jarenlang verbleven. Niemand wist van hun bestaan af. B. zelf ontkent iets strafbaars te hebben gedaan.