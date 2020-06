Ruinerwold-verdachte Josef B. in hongerstaking in Pieter Baan Centrum

Josef B., één van de verdachten in de zaak-Ruinerwold, is al negen dagen in hongerstaking. Dit omdat hij niet mee wil werken aan de verplichte observatie in het Pieter Baan Centrum. Tijdens het zes weken durende onderzoek zal het gedrag van B. worden geobserveerd.

Met de hongerstaking hoopt Josef B. voor elkaar te krijgen dat hij terug kan keren naar de gevangenis. Dat bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz aan Hart van Nederland na berichtgeving van RTL Boulevard.

B. zit al sinds oktober in voorlopige hechtenis. Direct na zijn aankomst in het Pieter Baan Centrum is hij in hongerstaking gegaan, omdat B. het niet eens is met zijn vervolging. B. vindt dat zijn daden niets meer zijn dan het uitvoeren van zijn geloofsovertuiging.

Advocaat zegt niet geïnformeerd te zijn

“Wat mij het meest verontrust is dat het Pieter Baan Centrum mij hier niet over informeerde,” vertelt Moszkowicz aan Hart van Nederland. “Ik moest dit van mijn cliënt horen.”

Tijdens zijn negen dagen durende hongerstaking drinkt B. wel, maar eet hij niet. Ook wil de verdachte niet communiceren. “Het is afwachten wat er nu met hem gaat gebeuren,” zegt Moszkowicz. “B. heeft een hele sterkte wilskracht, maar ik hoop toch dat hij snel weer gaat eten.”

B. was de huurder van de boerderij in Ruinerwold waar het gezin met zes kinderen van Gerrit Jan van D. jarenlang verbleven, zonder dat iemand van hun bestaan wist. B. zelf ontkent iets strafbaars te hebben gedaan.

Beeld: ANP