Ruiming van nertsen begonnen bij bedrijf in Deurne

In Deurne is zaterdagochtend begonnen met de ruiming van de eerste nertsenfokkerij. Dat heeft een woordvoerster van de NVWA laten weten. Het gaat om ongeveer 1500 teven met pups. De fokkerijen worden geruimd omdat er het coronavirus heerst.

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden de ruiming vrijdag door middel van een spoedzaak nog te voorkomen, maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wees dat verzoek af.

Vergast

Het bedrijf in Deurne wordt zaterdag als enige nertsenbedrijf geruimd. Negen andere fokkerijen volgen later deze week. Volgens de NVWA is hiervoor gekozen omdat men nog weinig ervaring heeft in het ruimen.

Het ruimen van de dieren gebeurt door het eigen personeel en gaat waarschijnlijk de hele dag duren. De nertsen worden vergast met koolmonoxide en daarna afgevoerd. Zondag wordt het bedrijf schoongemaakt en ontsmet.

Bovenstaande beelden zijn eerder uitgezonden door Hart van Nederland.