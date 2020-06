Minister Carola Schouten van Landbouw laat acht Brabantse nertsenfokkerijen ruimen omdat daar het coronavirus bij de dieren is vastgesteld. Er komt een eenmalige stopregeling voor nertsenhouders die nu willen stoppen.

Dat bevestigen Haagse bronnen woensdag aan Hart van Nederland na berichtgeving door RTL Nieuws. Het virus is inmiddels bij zes nertsenbedrijven in Noord- Brabants geconstateerd, op acht locaties in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis. Op een bedrijf in het Limburgse Venray staat nog niet vast of er sprake is van een besmetting, daar worden de dieren vooralsnog nog niet geruimd.

Zorgen nemen toe

De zorgen over de uitbraak onder nertsen, die worden gehouden voor hun pels, nemen toe. Het virus dook eind april voor het eerst op een fokkerij op. Het is ook overgesprongen van de dieren op minstens twee verzorgers, maar dat gevaar is buiten de stal volgens gezondheidsdienst RIVM niet groot.

Wel sprak het RIVM eerder al de vrees uit dat het virus onder nertsen kan blijven heersen, ook wanneer de epidemie bij mensen is uitgedoofd. Dan zou het op de loer kunnen blijven liggen om ook weer mensen te besmetten. Het kabinet heeft de deskundigen van het Outbreak Management Team om advies gevraagd.

