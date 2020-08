De conclusie dat het ventilatiesysteem vrijwel zeker een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is door gezondheidsdienst RIVM ‘afgezwakt’.

Dat zeggen direct betrokken onderzoekers dinsdag tegen de Volkskrant. Ook was het RIVM volgens de krant terughoudend bij het waarschuwen voor de mogelijke gevaren van airco’s die lucht uit en in één en dezelfde ruimte rondblazen.

Verspreiding door ventilatie

Vorige week werd bekend dat er in een vertrouwelijk rapport van de gezondheidsdienst staat dat bij een GGD-onderzoek in De Tweemaster deeltjes van het coronavirus zijn gevonden op het gaas van het ventilatiesysteem en de airco in een huiskamer.

Het verpleeghuis hanteerde strenge bezoekregels en medewerkers droegen chirurgische mondmaskers, maar toch kwam het virus er binnen. Op een afdeling werden tussen 23 en 26 juni zeventien van de 21 bewoners ziek. Ook achttien medewerkers raakten besmet. Zes ouderen overleden.

Te voorzichtige conclusie?

Arts-microbioloog Peter de Man van het Rotterdamse ziekenhuis Franciscus Gasthuis is verantwoordelijk voor het onderzoek naar uitbraak, maar wil niet reageren. Wel zegt hij tegen de Volkskrant dat “wij als vakgroep ervan overtuigd zijn dat er sprake is geweest van verspreiding van het virus door de lucht onder invloed van het ventilatiesysteem”.

Die conclusie is een stuk stelliger dan de formulering die het RIVM uiteindelijk gebruikte in het vertrouwelijke verslag van een overleg waarin de onderzoekers hun bevindingen inbrachten. de gezondheidsdienst schreef daarin voorzichtig: “De combinatie van bevindingen (…) is suggestief voor een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus door een ventilatiesysteem.”

