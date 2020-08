Nieuwe rijschool in opspraak: leerlingen van Tilburgse 'Happy' blijven zitten zonder rijbewijs

Leerlingen die veel geld betaalden voor rijlessen bij ‘Happy’ in Tilburg, hebben ze uiteindelijk niet gekregen. Eigenaar Berry komt sinds een tijdje niet meer opdagen bij zijn lessen en hij is onbereikbaar, zo vertellen zijn klanten in een Facebookgroep.

Bijna tweehonderd gedupeerden hebben zich inmiddels verzameld op de facebookpagina en zij balen verschrikkelijk. Het loopt er storm met reacties over de rijschool. Ieder uur plaatst iemand wel een boze of teleurgestelde post op de pagina. Christel de Jongh en Samantha Janssen zijn ‘m begonnen. En met een goede reden: Samantha had les bij Berry en is nu bijna 700 euro armer.

700 euro lichter

De telefoon van Christel ligt niet stil. De ene na de andere melding komt binnen. “Ik word helemaal gek van dat ding” grapt ze tegen Hart van Nederland. Maar verder valt er voor haar weinig te lachen: “mijn zus heeft 1100 euro aanbetaald. Na een paar keer heeft hij haar gewoon laten zitten. Ze krijgt nog 700 euro terug…” Volgens Berry is al zijn geld gebruikt om schulden af te lossen en de coronacrisis te overleven. Maar volgens zus Samantha heeft ze hem toen juist extra betaald bovenop de duizend euro die ze al had voldaan.

Een oordeel wil Christel nog niet vellen. “Berry komt op mij over als een man die onhandig omgaat met de situatie. Maar het gevolg daarvan is wel dat hij heel veel mensen laat zitten!” maar inmiddels wordt haar begrip steeds minder: ”Ik ben niet boos, ik ben niet laaiend, maar ik ben vals”, zegt ze. ”Hij heeft contact met mij opgenomen 4 dagen geleden, hij had beloofd dat hij naar mij toe zou komen, maar ik wacht nog steeds.”

De website en Facebookpagina van Happy zijn offline gehaald en het bedrijf is sinds 21 augustus uitgeschreven bij de Kamen van Koophandel.

‘Zo hard gewerkt en alles is weg’

Jelissé Swaans is een andere gedupeerden. Het is voor haar dubbel zo zuur: vorig jaar werd ze ook al de dupe van de praktijken van Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer. In totaal is ze nu ongeveer 3000 euro lichter. ”Ik dacht echt even dat de grond onder mijn voeten vandaan zakte… Zo hard gewerkt en alles is weg”, zo vertelt ze in tranen aan Hart van Nederland. ”Alles. Al mijn spaargeld zat erin. Hij zei dat het hem speet, maar daar heb ik niets aan. Ik heb daar mijn geld niet mee terug, ik heb daar mijn lessen niet mee terug.”

Heksenjacht

Berry zegt erg geschrokken te zijn van alle reacties. Tegen Hart van Nederland vertelt hij: ”Het is één grote heksenjacht op mij, ik probeer met iedereen contact op te nemen die nog geld van mij krijgt. Daar ben ik ook mee bezig, alleen ik kan niet iedereen op 1 dag bellen dat ik niet meer verder kan in verband met een burn-out, depressie en medicijnen waar ik aan zit.”

Krijgen ze dat geld ooit nog terug? ”Daar durf ik niets over te zeggen. Ik doe mijn uiterste best om oplossingen te vinden en ik wil oplossingen vinden.” Maar wat die oplossing dan is, zou hij momenteel naar eigen zeggen niet weten.

Zijn woorden krijgen op Facebook veel kritiek: ”Dit is precies wat een oplichter zou zeggen.. maar het geld is wel mooi verdwenen. En hij helpt andere mensen in de vernieling”, schrijft iemand p de pagina. Een ander reageert met: ”Super vervelend voor hem als dit echt zo is. Maar waarom dan niet gelijk ál het geld terug storten naar iedereen? Hooguit twee uurtjes werk. Ik neem namelijk aan dat je geld wat je nog niet hebt verdiend ook nog niet hebt uitgegeven.”

Rijschool op de radar

Het handelen van de rijschool staat inmiddels ook bij de politie op de radar. Er zijn meerdere aangiften binnen en er staan er nog een paar op de planning.

Een woordvoerder zegt in een reactie dat de politie (nog) niet veel te kan betekenen, omdat het waarschijnlijk onder het civiel recht valt: “maar als gedupeerden van mening zijn dat er een strafbaar feit is gepleegd, dan zijn ze van harte welkom om aangifte te doen.”