Veel gedoe rondom franchise rijschool iQdrive Rijopleidingen. Talloze leerlingen en rij-instructeurs krijgen nog duizenden euro’s van het bedrijf en eisen hun geld terug, maar krijgen geen gehoor meer.

Volg in ons liveblog het belangrijkste nieuws over het coronavirus

iQdrive zegt door de coronacrisis in zwaar weer te verkeren. Het voortzetten van de lessen zou hierdoor niet meer mogelijk zijn. Gedupeerden die verhaal halen, kunnen de rijschool ondertussen niet bereiken.

Erfenis van moeder weg

De achttienjarige Jarin Hensbergen wilde de erfenis van zijn overleden moeder voor een goed doel gebruiken, er iets tastbaars aan over houden, daarom betaalde de tiener er zijn rijbewijs van. Hij nam een pakket van 1450 euro af bij iQdrive Rijopleidingen.

Jarin volgde daar welgeteld één les van, daarna was de rijschool onbereikbaar. Zijn vader Sjoerd is aangedaan door wat er is gebeurd, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Mijn zoon voelt zich ontzettend schuldig. Hij denkt dat het zijn schuld is dat het geld weg is”, weet de vader. “Hij laat het niet zo zien, maar is er echt emotioneel over. Dit geld had ik voor hem bewaard.”

Gehoord via Facebook

De tiener is niet de enige gedupeerde van iQdrive. Op internet zijn tientallen verhalen te vinden over de rijschool, ook van voor de coronacrisis. Zo kon Manon Don geen rijlessen meer volgen nadat ze het volledige bedrag van haar lespakket al had betaald. “Ik kwam er via Facebook achter. Ze hebben geen contact met mij opgenomen.”

Lees ook: Gedupeerden rijschool Proficiat Eindhoven steken 1000 euro in één les

Haar rij-instructeur belde Manon later op. “Je moet er rekening mee houden dat je het geld niet meer terugkrijgt”, was de boodschap. Zelf zou de leraar volgens Manon ook nog 10.000 euro van iQdrive moeten krijgen.

‘Erop of eronder’

Er zijn meer klachten van rij-instructeurs die onder iQdrive rijden en niet uitbetaald krijgen. Dat gebeurt namelijk pas wanneer een leerling examen heeft gedaan, maar bij veel van hen lukt dit dus niet meer.

Safa Darwish van Wish Drive in Groningen begon zijn rijschool vorig jaar en wilde graag via franchise aan leerlingen komen. Hij ging in zee met iQdrive, maar heeft inmiddels spijt. Vanaf begin af aan werden zijn facturen onregelmatig of niet betaald en Safa moet nu nog 11.500 euro krijgen.

Lees ook: Curator failliete rijschool Aalbregt: ‘Geen reden tot optimisme’ voor gedupeerden

“Voor mij is dit erop of eronder, ik heb dit geld nodig om door te gaan met mijn rijschool”, legt de ondernemer uit aan Hart van Nederland. Rijscholen kunnen hun lessen met leerlingen van iQdrive niet door laten gaan, omdat het bedrijf maar niet uitbetaalt.

Branche wil keurmerk

Ruud Rutten van brancheorganisatie FAM vindt dat er iets moet veranderen in de rijschoolbranche. Volgens hem komt het “verschrikkelijk vaak” voor dat rijscholen failliet gaan en mensen hun geld niet terugkrijgen. “De totale branche stoort zich aan de slechte naam door ketens die groot uitpakken en met aanbiedingen strooien. Hierdoor lijkt het betrouwbaar.”

Lees ook: Gaat de overheid meer doen tegen malafide rijscholen?

Het is namelijk bepaald niet de eerste keer dat hij misgaat bij een rijschool. Zo kregen mensen vorig jaar hun geld niet terug toen rijschool Aalbrecht in Zoetermeer failliet ging. Daarom biedt de organisatie op 24 juni een petitie aan, ondertekend door verschillende partijen binnen de branche, aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Hiermee vraagt de branche de minister om de kwaliteit van rijlessen te waarborgen door een keurmerk en een garantiefonds en een sterk overkoepelend orgaan op te richten. “Rijscholen die een keurmerk hebben, krijgen voordelen. Die moeten zich kunnen onderscheiden”, aldus Rutten.

Faillissement iQdrive aangevraagd

Eigenaar Furkan Kose van iQdrive laat schriftelijk aan Hart van Nederland weten dat hij wil benadrukken dat zijn bedrijf zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis, maar dat hij altijd open en eerlijk heeft gecommuniceerd met klanten en instructeurs.

Kose zegt te hebben geprobeerd zijn bedrijf er bovenop te krijgen, maar heeft nu toch een faillissement aangevraagd.