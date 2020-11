Het CBR en Veilig Verkeer Nederland (VVN) lanceren woensdag de zogeheten Rij Bewust Test. De online test moet ervaren bestuurders meer inzicht geven in hun eigen rijgedrag in verschillende verkeerssituaties.

Het gaat dan bijvoorbeeld om rijden in een drukke stad, in het donker, in de stromende regen, op een drukke kruising of op een onbekende snelweg. De test laat zien of iemand ontspannen is, maar ook of diegene makkelijk inparkeert en soepel het dashboard bedient.

Na afronding van de test, die gratis en anoniem is, krijgt de bestuurder een op maat gemaakt advies. Dit moet automobilisten helpen om bewuster en daarmee ook veiliger te rijden.

‘Goed voor verkeersveiligheid’

Ongeveer 90 procent van alle verkeersongelukken in Nederland worden veroorzaakt doordat bestuurders hun rijgedrag niet goed op de verkeerssituatie afstemmen. “De oplossing is vaak dichtbij: een nieuwe bril, overstappen op een automaat”, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold. “En soms helpt het om een paar rijlessen te nemen.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is te spreken over de Rij Bewust Test. “Ook al verplaatsen we ons momenteel minder door corona, als we in de auto stappen is het belangrijk dat het veilig is”, legt de bewindsvrouw uit.

“Met deze test kun je als automobilist jezelf op een leuke en makkelijke manier even ‘door de scan’ halen”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Je weet meteen wat er goed gaat en wat eventuele aandachtspunten zijn. Een mooi initiatief, goed voor de verkeersveiligheid.”

