Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaat de maximale snelheid binnen de bebouwde kom omlaag naar 30 kilometer per uur. Mogelijk komt er wel een uitzondering voor doorgaande wegen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie daarover van GroenLinks en de SGP. De maximumsnelheid in de bebouwde kom is nu nog 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven. De maatregel moet ervoor zorgen dat er minder verkeersdoden vallen.

Kamerlid Suzanne Kröger zegt “heel blij” te zijn dat de motie die zij namens GroenLinks indiende is aangenomen. “De kans op ongelukken is 3,5 keer kleiner als we iets zachter rijden. Veel veiliger voor voetgangers, fietsers en kinderen”, reageert ze.

Lees ook: Buurtbewoners over onveilige straat Ommen: ‘Het gaat vaak nét goed’

‘Kwart minder verkeersdoden’

Uit cijfers van statistiekbureau CBS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat 44 procent van de verkeersongelukken in 2018 binnen de bebouwde kom gebeurde. De meeste doden vielen dat jaar op 50 kilometer-wegen: 196 in totaal, wat neerkomt op 29 procent.

Meerdere organisaties steunen het plan. Zo schat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden ermee kan worden voorkomen. In Oslo en Helsinki werd de maatregel eerder al ingevoerd. In die steden stierf vorig jaar geen enkele voetganger of fietser meer in het verkeer.

Lees ook: Buurt leeft mee met getroffen bewoners van crash Tilburg: ‘Auto reed met 120 door de woonwijk’

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei eerder al tegen de motie te zijn, omdat gemeentes hier volgens haar zelf over gaan en dat vaak ook al doen. In de bebouwde kom geldt voor 70 procent van de wegen al een limiet van 30 kilometer per uur. De bewindsvrouw vindt de motie daarom niet nodig.

Redactie/ANP