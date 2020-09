Verlopen rijbewijs langer geldig door coronacrisis

Een kleine opsteker voor iedereen waarvan het rijbewijs de laatste paar maanden is verlopen of gaat verlopen. Bestuurders met rijbewijzen die zijn verlopen sinds 1 februari dit jaar, of gaan verlopen in de periode tot en met 30 november 2020 hoeven het bewijs niet te verlengen.

Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) woensdag. Bestuurder mogen vanaf de datum dat het bewijs afloopt er nog eens negen maanden mee doorrijden. De Europese Commissie heeft een verzoek hiertoe van Nederland gehonoreerd.

Coronamaatregelen

De maatregel is er omdat het voor sommige mensen lastig kan zijn te voldoen aan de eisen van het verleningen wegens de huidige coronamaatregelen.

De verlenging geldt ook voor beroepsrijders die de zogenoemde verplichte code 95 in hun rijbewijs moeten hebben. Hier vallen onder andere bus en -vrachtwagenchauffeurs onder. De aanpak geldt voor alle Europese lidstaten. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hierover ook contact met de handhavingpartners binnen deze lidstaten.