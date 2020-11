OMT: Restaurants kunnen nog niet open in december

Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet is dat restaurants in december nog niet open kunnen. Eerder vandaag was een deel van het advies al gelekt.

Het OMT ziet op dit moment geen ruimte om versoepelingen toe te staan in december. Eerder gaven premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge aan dat er in december wordt gekeken naar mogelijke verruimingen. Echter zijn de besmettingscijfers op dit moment nog steeds te hoog.

Geen definitief besluit

Ook is het een optie dat de kerstvakantie voor scholen mogelijk wordt verlengd. Dit om de besmettingsaantallen te tackelen. Het advies van het OMT is echter geen definitief besluit. Het kabinet laat zich door hen adviseren en zal uiteindelijk zelf een knoop moeten doorhakken.

