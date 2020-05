Onderwaterrobot helpt bij opsporen 23-jarig slachtoffer van surfdrama

Twee teams van het Ministerie van Defensie zoeken vandaag mee naar het vijfde slachtoffer van het surfongeluk in Scheveningen. Daarbij is ook een onderwaterrobot van het Remus-team ingezet, dat urenlang onder het wateroppervlak naar het lichaam kan zoeken.

De Defensie Duikgroep is woensdagochtend vroeg uit Den Helder vertrokken en gaat in ieder geval tot en met de middag door met zoeken aan de Scheveningse kust. Hiervoor wordt ook gebruikt gemaakt van een REMUS-100 onderwatervoertuig. “Dat is een soort torpedo die met sonar de bodem afmeet,” vertelt woordvoerder Bernd Roelink van de Koninklijke Marine. “Op basis van de contacten die de sonar afmeet wordt daarna door het duikteam gedoken.”

Onbekend waar vermiste surfer is

In totaal zijn er zeven duikers van de Koninklijke Marine bij de zoektocht betrokken. De zoektocht vindt op dit moment plaats tussen en vlak buiten de havenhoofden, omdat de vermiste man daar voor het laatst is gezien. “Het kan zijn dat hij door de stroming ergens de haven in is gesleurd en dat hij daar op de bodem ligt,” aldus Roelink.

Tegelijk is de kans groot dat de vermiste man ergens anders is. “Hij had een duikpak aan, dus het kan zijn dat hij aan de oppervlakte drijft en is afgedreven.” Op dit moment wordt niet in de branding gezocht, omdat rollers het zoeken lastig maken en de onderwaterrobot hier niet kan varen.

Tekst gaat door onder de foto.

Nieuwe onderwaterdrones

Defensie beschikt sinds anderhalf jaar over drie REMUS-100 onderwaterdrones. Deze worden ook gebruikt om mijnen op te sporen. Het onderwatervoertuig kan vooraf geprogrammeerde taken zelfstandig uitvoeren. Met zogenoemde Seebyte Neptune-software kan het zelf beslissingen nemen, bijvoorbeeld om bepaalde lastig te bereiken delen van het water te bereiken.

Hoofdfoto ter illustratie: een REMUS-100 onderwatervoertuig van de Finse marine.