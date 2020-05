Zoektocht naar vijfde omgekomen surfer toch hervat

Er wordt toch weer gezocht naar het lichaam van de vijfde omgekomen surfer in Scheveningen. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat de zoektocht sinds 06.00 uur weer is opgestart.

Bij het surfdrama dat maandagavond plaatsvond, kwamen vijf mannen om het leven. Het ging om ervaren surfers die waarschijnlijk door de harde wind in de hoge schuimvorming op de zee werden gedreven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant werden gehaald.

Zoektocht gestaakt

De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn dinsdag geborgen. De zoektocht naar het vijfde slachtoffer, een 23-jarige man uit Delft, is dinsdag aan het begin van de middag gestaakt door de Kustwacht. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag sprak van “onvoorstelbaar verdriet in Scheveningen”.

Bij surfschool The Shore in Scheveningen groeide dinsdagavond de bloemenzee ter nagedachtenis van de vijf verongelukte watersporters. Ook worden er windlichtjes neergezet. Ongeveer honderd mensen verzamelden zich er dinsdag om de omgekomen surfers te herdenken. In de badplaats zelf hangen inmiddels veel vlaggen halfstok.