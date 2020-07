Stedentrip naar Londen? Het kan weer; reisadvies voor Verenigd Koninkrijk aangepast van 'oranje' naar 'geel'

Hunker je naar een echt Engels ontbijt of heb je zin om een pint achterover te slaan in de pub in Londen? Goed nieuws: dat kan namelijk weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk aangepast van ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s). Het land laat weer toeristen en andere reizigers toe.

De in- en uitreisbeperkingen zijn opgeheven, maar het kan zijn dat je aan de grens wordt gecontroleerd op symptomen. Het advies geldt dus ook voor landen als Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Versoepelingen

De lokale maatregelen die genomen waren tegen de verspreiding van het coronavirus zijn ook versoepeld. Zo kunnen hotel, restaurant en pubs hun deuren weer openen. Wel hanteren zij vergelijkbare veiligheidsmaatregelen zoals we die hier in de Nederlandse horeca ook hebben. Een museum of pretpark bezoeken kan sinds vrijdag ook weer. Ook campings gaan weer open. Gedeelde faciliteiten zoals toilet- en douchegebouwen kunnen ook weer open en worden vaker schoongemaakt.

Op de Kanaaleilanden gelden er andere maatregelen. Als u op Guernsey aankomt bent u verplicht 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Bij aankomst op Jersey heb je de keus tussen 14 dagen in (thuis)quarantaine of een negatieve COVID-19 test niet ouder dan 72 uur overleggen. U kunt de test ook bij aankomst ondergaan. Hoewel er dus weer gereisd kan worden vraagt het ministerie wel om waakzaam te blijven en altijd de lokale coronaregels op te volgen. ”Blijf alert en waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen.”

Zwaar getroffen

Het Verenigd Koninkrijk is zwaarder getroffen door het virus dan Nederland. In totaal zijn daar ruim 44.000 mensen bezweken aan het virus. 288.000 mensen raakte besmet met corona.

Voor Zweden en Turkije is ‘code oranje’ nog wel van kracht.