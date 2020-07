Eurostar rijdt vanaf dit najaar rechtstreeks van Amsterdam naar Londen

Reizen met de trein op het traject Amsterdam-Londen met de Eurostar wordt dit najaar makkelijker en sneller. De paspoort- en securitycheck wordt met ingang van dit najaar gedaan in Amsterdam en Rotterdam. Het is dan niet meer nodig om in Brussel de trein te verlaten. Voor reizigers gaat dat een uur reistijd schelen.

Na enkele maanden vertraging door de reisbeperkingen vanwege het coronavirus wordt in het najaar gestart met directe Eurostar-ritten naar de Britse hoofdstad.

In vier uur tijd naar Londen

Vertegenwoordigers van de Nederlandse, Franse, Belgische en Britse overheid hebben dinsdag hun handtekening onder een akkoord gezet. Voor Nederland werd dat gedaan door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

“We leven nu nog in coronatijd, maar we kijken uiteraard ook vooruit”, aldus Van Veldhoven. “Straks reis je in dik vier uur comfortabel, gemakkelijk en snel met de trein van Amsterdam naar Londen. Geen gedoe meer met checks en oponthoud in Brussel. Een Eurostar-trein heeft grofweg twee keer zoveel zitplaatsen als een gemiddeld vliegtuig en de CO2-uitstoot per passagier ligt fors lager. Daarmee is de trein naar Londen echt een duurzaam en volwaardig alternatief voor vliegen”.

Versoepelingen

De eerste rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen zou eind april al gaan rijden. Vanwege de coronacrisis zijn het aantal passagiers sterk teruggelopen en is de verbinding in maart stopgezet. Hierdoor liep ook de testfase ook vertraging op.

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, start Eurostar op 9 juli weer met een dagelijkse trein tussen Amsterdam en Londen. Afhankelijk van de ontwikkelingen gaat deze trein in augustus twee keer per dag rijden, in het najaar wordt dat drie keer. In het najaar wordt ook gestart met de rechtstreekse ritten van Amsterdam naar Londen.