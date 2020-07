Corona-uitbraak in Portugal: 'Reis niet naar Porto en Lissabon'

Het reisadvies voor delen van Portugal is aangepast en staat weer op oranje. Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen daarheen te reizen als dat noodzakelijk is.

Het gaat om de steden Lissabon en Porto en de gebieden eromheen. Daar is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verspreiding van het coronavirus de laatste tijd toegenomen.

Nederlandse reizigers die van plan zijn om op korte termijn naar deze gebieden te reizen, moeten zich volgens het ministerie afvragen of hun verblijf noodzakelijk is. Het ministerie wijst erop dat vakantiereizen niet onder noodzakelijke reizen vallen.

Ook Nederlanders die al in de regio’s zijn, moeten zich beraden. Hen wordt geadviseerd contact op te nemen met hun reisorganisatie en reisverzekeraar. Bij terugkomst naar Nederland luidt het dringende advies om twee weken in quarantaine te gaan.

Het reisadvies voor Portugal ging 15 juni terug van oranje naar geel. Toen werd het negatieve reisadvies voor zestien Europese landen opgeheven, waaronder ook het Caribische deel van het koninkrijk. Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd dat het kabinet geen vakantiegangers gaat terughalen die in landen verblijven waar weer een uitbraak van het coronavirus is.

