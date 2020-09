Regionale coronamaatregelen vanaf zondag voor nog eens acht veiligheidsregio's

De regionale coronamaatregelen die vorige week van kracht werden in met name de Randstad, gelden vanaf zondagavond 18.00 uur voor nog acht veiligheidsregio’s waar het aantal besmettingen te hoog is opgelopen. Dat heeft minister-president Mark Rutte vrijdag gezegd tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad.

De nieuwe regio’s zijn Groningen, Zaanstreek-Waterland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Zuid-Holland Zuid, en Brabant-Zuidoost. Kroegen moeten daar ‘s avonds vroeger dicht en de groepsgrootte van veel bijeenkomsten wordt beperkt tot vijftig.

Extra maatregelen

Premier Mark Rutte sluit niet uit dat de drie grootste steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag) in de Randstad op korte termijn extra maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet heeft daarover advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT), waarin deskundigen zitten. Maandag komen zij met een nieuw advies hierover.

Lees ook: Regen van kritiek op handelen van burgemeester Tilburg: ‘Geen woorden voor’