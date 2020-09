Viroloog: niet te snel oordelen over nut regionale maatregelen

Volgens diverse deskundigen zijn regionale maatregelen niet langer voldoende om de verspreiding van het coronavirus te bedwingen. Dat meldt het AD donderdag. Maar daar is viroloog Menno de Jong het niet per se mee eens. Aan Hart van Nederland verklaart hij dat er niet te snel moet worden geoordeeld.

De Jong, lid van het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat regionale maatregelen wel degelijk kunnen helpen, hoewel het aantal besmettingen oploopt. De viroloog stelt dat je in een week tijd moet kunnen zien of een aantal regionale maatregelen helpen. “Er zijn wel voorbeelden dat maatregelen regionaal helpen. In Antwerpen hielp het na twee weken ook.” Om die reden zegt hij dat er niet te snel moet worden geoordeeld over het nut van de regionale maatregelen. “We moeten nu afwachten of dat enig soelaas biedt.”

Lees ook: ‘Landelijke maatregelen nodig om virus onder controle te krijgen’

Landelijke maatregelen niet overal zinvol

Volgens De Jong hebben landelijke maatregelen geen zin in de gebieden waar de besmettingen niet oplopen. “Als we dat doen, heeft het namelijk allemaal consequenties. Het mooiste zou zijn als we de verspreiding van het virus regionaal kunnen inperken. Je ziet bijvoorbeeld in het buitenland in Madrid dat ze daar per stadsdeelgebied maatregelen hebben.”

Lees ook: Deze maatregelen nemen de verschillende regio’s in de strijd tegen corona