Nederlands reddingsteam stopt met zoektocht naar overlevenden in Beiroet

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR (Urban Search and Rescue) dat helpt bij de reddingsoperatie in Beiroet, is gestopt met het zoeken naar overlevenden. Het team heeft het hele aan hen toegewezen gebied uitgekamd en tussen het puin geen mensen meer aangetroffen. Het gaat nog niet naar huis, op dit moment helpen zij de lokale autoriteiten waar ze kunnen.

De operatie richt zich nu vooral op het ruimen van puin en stabiliseren van gebouwen, zodat de autoriteiten veilig hun werk kunnen uitvoeren. In Beiroet vond afgelopen dinsdag een enorme explosie plaats. Een groot deel van de stad werd weggevaagd.

Lees ook: Nederlandse hulpverleners vertrokken naar Beiroet

Speurhonden

Woordvoerder van USAR Jop Heinen laat aan Hart van Nederland weten dat het hele gebied is doorzocht met speurhonden. “We zijn in eerste instantie naar Beiroet gegaan voor onze primaire taak: het speuren naar en redden van slachtoffers. Daar zijn we de eerste twee dagen mee bezig geweest. Gisteren hebben we de hele dag met speurhonden in het havengebied gezocht of er nog levende mensen onder het puin zouden liggen, maar we hebben daar niemand meer aangetroffen.” Samen met reddingsteams uit andere landen is besloten dat het gebied goed genoeg is doorzocht.

Het getroffen gebied is door de teams uit alle landen en lokale autoriteiten in kaart gebracht en verdeeld, zodat er geen dubbel werk wordt verricht. Het Nederlandse team moest zich richten op een deel van het havengebied, niet ver van waar de explosie eerder deze week plaatsvond. Langs de pier die ook in dit gebied ligt, kapseisde een cruiseschip.

Herstel ambassade

Nu de primaire taak is volbracht, helpt het Nederlandse team op andere plekken waar extra handen nodig zijn. “Een deel van onze mensen is vanochtend vroeg naar de Nederlandse ambassade gegaan en daar aan het helpen met de schade die is ontstaan en het veilig stellen van spullen. Ook in een aantal woningen van mensen van de ambassade,” vertelt Heinen. “Een ander deel van ons team is in de binnenstad om de lokale autoriteiten te helpen.”

Vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade raakten gewond bij de ramp in Beiroet. Zaterdag werd bekend dat de vrouw van de Nederlandse ambassadeur aan haar verwondingen is overleden.

Lees ook: Libanese Nederlanders komen in actie na explosie Beiroet: ‘Normaal gesproken doe ik zoiets nooit’

Volgende week naar huis

Heinen verwacht dat het team begin volgende week weer terug zal reizen naar Nederland. “Het is niet meer nodig om nog een volle week naar slachtoffers te zoeken. Dat was natuurlijk de belangrijkste taak waarvoor we naar Beiroet zijn vertrokken woensdagavond.”

Normaal gesproken duurt een actie als deze maximaal een dag of zeven. Daarna is het niet meer realistisch om nog levende mensen onder het puin te vinden. “Voor die periode hebben we ook alle eigen spullen mee, zodat we niet afhankelijk zijn van lokale mensen voor eten, drinken of onderdak. Die hebben natuurlijk iets heel anders aan hun hoofd als zoiets gebeurd,” zegt Heinen.