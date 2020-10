Politie zet 25 rechercheurs op fatale mishandeling 73-jarige man Arnhem

De politie onderzoekt met 25 rechercheurs de fatale mishandeling van een 73-jarige man, woensdagavond in Arnhem. Vijf jongeren, van wie vier minderjarig, zijn daarvoor opgepakt. De vijf zitten nog allemaal vast en worden verhoord.

De 73-jarige man fietste in de Spijkerstraat in Arnhem toen de groep hem te lijf ging. Wat daar de aanleiding voor was, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. De jongeren gingen ervandoor toen de Arnhemmer bewusteloos op de grond lag. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Hoe de politie op het spoor is gekomen van de vijf gearresteerde jongeren wil de politiewoordvoerder nog niet zeggen. Volgens hem zijn de komende dagen nodig om duidelijkheid te scheppen in de zaak.

Bloemen en kaarsen voor overleden man

Daarvoor worden niet alleen de verdachten gehoord, maar wordt er ook onderzoek gedaan in de buurt. De politie zoekt nog steeds camerabeelden van woensdagavond, mogelijk ook van dashcams uit auto’s die passeerden.

Op de hoek van de Spijkerstraat en de Prins Hendrikstraat in het Arnhemse Spijkerkwartier, waar de mishandeling plaatshad, leggen mensen bloemen en worden kaarsen aangestoken.

Beeld: SPS Media