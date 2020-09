Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaan sommige groepen “in de knel komen” door de gestegen huurprijzen. Dat laat ze maandag weten aan Hart van Nederland. Ze wijst op mensen met lage inkomens die een te hoge huur hebben. “Naar die groep moeten we met voorrang kijken.”

Maandag meldde het statistiekbureau CBS dat de huurprijzen het sterkst zijn gestegen sinds 2014. De huren lagen afgelopen juli gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen die niet in handen waren van woningcorporaties stegen het meest, met 3,4 procent. Daarna volgden de vrijesectorwoningen met 3 procent.

‘Geen verrassing’

Het CBS wijt de huurstijging vooral aan de hogere inflatie, wat Ollongren beaamt. Het nieuws over de flink gestegen huren komt voor haar dan ook niet als een verrassing, omdat ze zegt dat de inflatie vorig jaar al een stuk hoger was dan de jaren ervoor.

De minister zegt dat ze op Prinsjesdag met nieuwe maatregelen komt. Voor die tijd kan ze hier nog niets over zeggen. “Maar de huurstijgingen hebben echt mijn aandacht. In het bijzonder zijn dat die groepen die echt in de knel gaan komen.” Ollongren benadrukt dat een deel daarvan via huurtoeslag kan worden gecompenseerd. “Voor het andere deel moeten we kijken naar maatwerk.”

Motie van afkeuring

Eerder had de Eerste Kamer Ollongren in twee moties opgeroepen om de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli tijdelijk te stoppen in verband met de coronacrisis. Omdat Ollongren weigerde de moties uit voeren diende oppositiepartij SP in de Eerste Kamer een motie van afkeuring in tegen de minister. De motie werd vervolgens aangenomen: een unicum.

De bewindsvrouw weigerde echter de huren tijdelijk te bevriezen. Ze benadrukt nu dat haar aandacht vooral gefocust is op de groep mensen die financieel in de problemen zijn gekomen omdat hun huur veel harder stijgt dan hun inkomen.

‘Vraag om maatwerk’

“Tegen mensen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen en die niet kunnen worden geholpen door de steunpakketten, zeg ik: vraag om maatwerk bij de verhuurder”, zegt ze. Ollongren heeft tegelijkertijd verhuurders opgeroepen om coulant te zijn naar mensen die in de knel zijn gekomen door corona. Volgens haar hebben ze hier gehoor aan gegeven.

Daarnaast heeft de minister tijdelijke huurverlagingen mogelijk weten te maken en heeft ze een loket geopend voor noodlijdende huurders die in de problemen zijn gekomen door de jaarlijkse huurverhoging. Bij dat laatste meldpunt zijn alleen nog maar weinig telefoontjes binnengekomen.

