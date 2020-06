Zeldzame motie van afkeuring door Eerste Kamer voor minister Kajsa Ollongren

De Eerste Kamer heeft dinsdag een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De bewindsvrouw weigert een aangenomen motie over het bevriezen van de huren uit te voeren.

Een motie van afkeuring of wantrouwen wordt bijna nooit ingediend in de Eerste Kamer. Deze motie was ingediend door de SP en andere oppositiepartijen. De coalitiepartijen zijn in de senaat in de minderheid, het kabinet steunt daar op slechts 32 van de 75 zetels. Uiteindelijk steunden 39 senatoren de motie, 36 leden waren tegen.

Huurders in problemen

Eerder had de Eerste Kamer Ollongren in twee moties opgeroepen om de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli tijdelijk te stoppen in verband met de coronacrisis. Maar de minister weigert om de huren te bevriezen. Ze zegt in te zetten op hulp van verhuurders aan huurders die echt in financiële problemen komen. Ollongren sluit meer actie niet uit.

Lees ook: Coronacrisis? De huurbaas van student Thaïs verhoogt haar huur gewoon maximaal

SP-senator Tiny Kox zei afgelopen week dat hij er niet op uit is om de bewindsvrouw weg te sturen. Hij wil dat ze alsnog actie onderneemt en tot een huurstop of een soortgelijke maatregel besluit. De motie waar dinsdag over gestemd is, gaat over het beleid en heeft geen gevolgen voor de positie van Ollongren.

ANP