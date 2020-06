Noodlijdende huurders weten corona-meldpunt nauwelijks te vinden

Bij het meldpunt voor noodlijdende huurders die in de knel komen door de jaarlijkse huurverhoging zijn nog bar weinig telefoontjes binnengekomen. Vorige week woensdag lanceerde het ministerie een telefoonlijn en online formulier. Sindsdien meldden zich 26 huurders die in de financiële problemen zitten en niet geholpen worden door hun huurbaas.

Maar er kampen duizenden Nederlanders met dit probleem, zegt oppositiepartij SP. “Huurverhoging in corona-crisistijd is asociaal”, schrijft Kamerlid Sandra Beckerman op Twitter. Ze wil dat het kabinet de huren bevriest en geen verhogingen doorvoert per 1 juli. Voor dat voorstel is veel steun in de Eerste en Tweede Kamer.

Lees ook: Coronacrisis? De huurbaas van student Thaïs verhoogt haar huur gewoon maximaal

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil er niet aan. Ze pleit voor maatwerk. “Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of echt een flinke sprong achteruit hebben gemaakt in hun inkomen, moeten erop kunnen rekenen dat hun verhuurder coulant is”, reageerde ze. Volgens het ministerie willen de meeste woningcorporaties meedenken.

Politieke druk tot kookpunt

Om toch in kaart te brengen hoe vaak huurders een huurverhoging door de strot krijgen geduwd, riep het ministerie vorige week een meldpunt in het leven voor huurders die er niet uitkomen met hun huurbaas. Daar loopt het nog niet bepaald storm. “Het is nog te vroeg om te zeggen waarom dat is”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Het kan liggen aan de onbekendheid van het meldpunt, maar in de praktijk bieden verhuurders ook gewoon vaak maatwerk.”

Ondanks het erg kleine aantal reacties bij het meldpunt, zegt het ministerie goed te weten hoeveel noodlijdende huurders in de problemen komen door een huurverhoging. Ondertussen blijft minister Ollongren volhouden dat het bevriezen van de huren te veel geld kost.

Lees ook: Zeldzame motie van afkeuring door Eerste Kamer voor Ollongren

Ondertussen bereikte de politieke druk deze week een kookpunt. Afgelopen week nam de Eerste Kamer zelfs een motie van afkeuring aan uit onvrede over het beleid van Ollongren. Dat was sinds 1875 niet meer gebeurd. Vrijdag heeft de minister de kwestie besproken in de ministerraad.