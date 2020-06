Utrechters schrikken van ontsnapte Amerikaanse rattenslang: wie is er één kwijt?

View this post on Instagram

Afgelopen avond hadden we een wel hele bijzondere wandelaar op de Merwedekade… Een Amerikaanse rattenslang 🐍 was de wijk aan het verkennen, tot grote schrik van bewoners. Verschillende wijkbewoners waren hierop dapper en hebben het mooie beestje gevangen en aan ons overgedragen. De slang is door ons vervolgens overgedragen aan de reptielenopvang. Het bleek achteraf geen giftige 🐍 te zijn, waardoor het afliep met een sisser😉 Mocht u iemand kennen die een slang kwijt is, dan vernemen wij dat graag! U kunt het melden via 0900-8844 of via politie.nl Foto credits: wijkbewoners #slang #rattenslang #030 #rivierenwijk #utrechtzuid #politie #wijkagenten #instacop #liefbeestje