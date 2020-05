Een 19-jarige bezoeker dacht vandaag weer na lange tijd een leuk ritje te maken in een van de attracties van het park Duinrell. Het attractiepark had vandaag een testdag, om zo na de coronacrisis weer op volle toeren te gaan draaien. Tijdens een van de eerste ritten op de rodelbaan kwam de bezoeker een wilde slang tegen op de baan.

Het gaat om een westelijke stierslang. De slangensoort komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en eet knaagdieren, vogels en eieren.

Volgens de woordvoerster van het Wassenaarse attractiepark was de slang zelf ook geschrokken van de mensen die het park na lange tijd weer bezochten: ‘Het dier zocht een rustige plek bij het dichtbij zijnde duingebied, maar heeft duidelijk de verkeerde afslag genomen.’

Lees ook: Bewoner Papendrecht schrikt wakker van slang in bed

In aanvalshouding

Nadat de slang werd gevonden is het park afgesloten en is de dierenambulance erbij gehaald. Hoewel het dier voor de mens ongevaarlijk is, zit de schrik er wel goed in: ‘Het beest zat in de aanvalshouding en was hevig aan het sissen’, vertelt een ooggetuige.

De slang is niet meegenomen door de dierenambulance, maar losgelaten in het duingebied.

Foto: Twitter van Simon de Bruijn