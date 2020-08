Rattenplaag teistert buurt in Assen: 'Als ik ze hoor, trek ik snel door'

Bewoners van de wijk Noorderpark in Assen zijn het helemaal zat. Al tijden worden ze geteisterd door een ware rattenplaag. De woningcorporatie probeert de knaagdieren weg te houden, maar zonder geluk. De laatste hoop is nu gevestigd op de gemeente.

“Begin van de week heb ik er op een geschoten, raak ook”, vertelt Jan Jansen een van de buurtbewoners trots. “Ik heb er ook al twee met een val gevangen.” De hele buurt heeft ervaringen met de rondlopende ratten. “Ik hoor van de buren dat ze veel kapot geknaagd hebben.”

Zoals bij buurman Kees van Ee, daar hebben de ratten in de kruipruimte gezeten en de isolatie kapot gemaakt. “Ik heb eens onder de vloer gekeken, daar lag het bezaaid met rattenkeutels. “Het is niet leuk”, betreurt Van Ee.

Lees ook: Rattenplaag in Haagse wijk Moerwijk houdt maar aan, bewoners na twee jaar terug bij af

Rattenplaag

Raadslid Luc Rengers van de PvdA bekommert zich over de buurtbewoners. “Een rattenplaag is sowieso erg”, begint hij. “Het is een kwestie van volksgezondheid en zeker in deze tijd moet dat worden bestreden. De woningcorporatie heeft al zo’n twintig keer een bestrijder ingehuurd, maar zonder succes. Die bestrijder heeft wel tientallen ratten in de straat gezien. Nu is het aan de gemeente, die moet een bestrijder in het riool laten.”

Want daar komen de ratten volgens Rengers en de buurtbewoners vandaan. Bewoner Renske Wielstra kan dat beamen, zij heeft in de afgelopen dagen al twee keer haar rioolbuis moeten vervangen omdat de ratten hem kapot hadden gebeten.

Lees ook: Basisschool in Enschede moet dicht om ratten

‘Niet fijn’

“Dat is niet fijn”, begint Wielstra. “Je gaat dan niet meer zo relaxt naar de wc en je houdt de deur goed dicht. Ik heb zelfs één rat zien knagen, die horen we dan als we op de bank zitten. Dan loop ik snel naar de wc en trek ik snel door, dan stopt het weer even.”

De gemeente heeft inmiddels laten weten vallen te gaan zetten in het riool. Daarnaast gaat de woningcorporatie ook door met het bestrijden van de knaagdieren.