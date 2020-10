Café-eigenaar Tom van Dorsselaer uit het Zeeuwse Hulst stond donderdagochtend al vroeg naast zijn bed. Net als de bijna honderd klanten die in alle vroegte naar Café Boozz waren gekomen voor een tosti en een glaasje champagne of een biertje. Hoe zit dat?

Van Dorsselaer had de deuren van zijn café al om 6.00 uur geopend als ludieke tegenactie tegen de verplichte sluitingstijd van de horeca. Vanwege de coronamaatregelen moeten cafés en restaurants uiterlijk om 22.00 uur dicht. De ondernemer is het daar niet mee eens en wil op deze manier een tegengeluid laten horen.

‘Succesvoller dan verwacht’

”Ik was benieuwd wat de actie teweeg zou brengen”, begint de café-eigenaar tegen Hart van Nederland. Vlak nadat het licht in het café aan werd gezet kwamen de eerste kroeggangers al aangelopen. ”Het was succesvoller dan verwacht. Mensen die om 8.00 uur moesten gaan werken kwamen eerst even een tosti en koffie drinken”, vertelt hij.

Niet iedereen hield het bij koffie: sommigen zaten al vroeg aan de champagne of bier. Bezoekers die nog moesten werken hielden het bij water of frisdrank. De gratis tosti’s vlogen over de toonbank, vertelt Van Dorsselaer. Iedereen kon een gratis tosti krijgen, in totaal zijn er 94 doorheen gegaan. “Dat zijn bijna honderd mensen die hier vanochtend waren.”

Normaal gesproken heeft het Café Boozz geen sluitingstijd. “Ik heb een 24-uursvergunning voor deze plek”, legt de eigenaar uit. In het weekend is de cafébaas de hele avond “politieagentje aan het spelen”. “Ik moet constant tegen mensen zeggen dat ze moeten blijven zitten, het is gewoon niet leuk meer op deze manier.”

Mogelijke vervolgacties?

Hoewel het als een ludieke actie begon, denkt Van Dorsselaer al na over vervolgacties. ”Zolang deze maatregelen gelden wil ik het iedere eerste donderdag van de maand gaan doen.”

“De maatregelen zullen wel nodig zijn”, zegt de ondernemer, “maar het is natuurlijk verschrikkelijk voor de horeca dat we ‘s avonds om 22.00 uur dicht moeten.” Een uur eerder mogen cafés en restaurants geen nieuwe gasten meer binnenlaten. “Vervelend dat je dan afscheid moet nemen rond 21.45 uur.”