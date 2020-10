Een supermarkteigenaar uit Utrecht heeft zaterdagavond zijn winkel dichtgegooid omdat het er veel te druk was. “Het was echt extreem. Het was zo erg dat ik heb besloten per direct de winkel te sluiten”, vertelt Nawin Harpal van de Boon’s Markt aan Hart van Nederland.

Toen om 22.00 uur de horeca dichtging, trokken groepen mensen massaal naar de supermarkt aan de Ganzenmarkt om drank in te slaan. Niet alleen jeugd, maar mensen van alle leeftijden, volgens Harpal. “De anderhalve meter was niet meer te handhaven. Er stond een groep van misschien wel honderd mensen voor de deur.”

Hele weekend druk

Ook vrijdagavond was het al druk bij de supermarkt van Harpal. “Ik dacht toen dat het gewoon één dagje zou zijn. Maar zaterdag was het echt een ander verhaal. Ik dacht meteen: dit gaat hem niet worden.” En dus besluit de supermarkteigenaar om zijn winkel vervroegd te sluiten om 22.15 uur.

Harpal verwacht ook zondagavond weer grote drukte en daarom gaat Boon’s Markt opnieuw eerder dicht. “We hebben een vergunning om tot 0.00 uur open te blijven, maar we gaan om 22.00 uur dicht.”

Discussies in winkel

De ondernemer loopt daardoor omzet mis, maar voorkomt zo wel dat hij boetes oploopt voor het overtreden van de coronaregels. Want die zijn met zoveel mensen niet te handhaven, weet hij uit ervaring. “Ze staan allemaal naast elkaar en luisteren niet. Handhavers proberen ze ook uit elkaar te houden, maar het lukt gewoon niet. En in de winkel ontstaan telkens discussies.”

Harpal wil maandag contact opnemen met de wethouder, om te vragen of er iets aan de extreme drukte te doen is. Zo denkt hij bijvoorbeeld aan het plaatsen van dranghekken. Ook bij de Albert Heijn aan de Potterstraat, in het oude postkantoor, werd het zaterdagavond te druk. Toch lukte het de handhavers daar de situatie beheersbaar te houden.

Veel overlast in Utrecht

Voor de Utrechtse politie was het een drukke nacht in het centrum van de Domstad. Agenten waren “erg druk met diverse overlastmeldingen door de gehele stad”, meldt de politie zondagochtend.

“Toppunt” was volgens de politie de situatie in het Griftpark. “Een zeer grote groep jongeren veroorzaakte overlast door alcoholgebruik, muziek, geen afstand houden en schreeuwen.” Agenten hebben de overlastgevers gewaarschuwd en weggestuurd. Een aantal bleef terugkomen en heeft een bekeuring gekregen.

Foto: Koen Laureij