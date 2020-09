Prinses Amalia verdient vanaf haar 18e verjaardag flink als troonopvolger

Prinses Amalia kan vanaf haar achttiende verjaardag op 7 december 2021 een flinke uitkering verwachten. Voor de 24 dagen in 2021 dat ze 18 jaar is, komt dat al neer op 107.000 euro.

Als troonopvolger heeft de oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima recht op een grondwettelijke uitkering. Die is vorig jaar vastgesteld op 1.587.000 euro. Daarvan is 1.305.000 euro bedoeld voor personele en materiële uitgaven. 282.000 euro blijft over voor haar inkomen.

Hoeveel de prinses in haar eerste volledige jaar als volwassene ontvangt is nog niet bekend. De vergoeding voor 2022 wordt pas bepaald op de volgende Prinsjesdag in 2021.

