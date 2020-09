Den Haag bereidt zich voor op Prinsjesdag 2020: wat kunnen we verwachten?

Nog een laatste likje verf en een lap over de ramen van de Grote Kerk. In Den Haag worden maandag de laatste voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag 2020. De derde dinsdag van september zal er dit jaar vanwege corona een tikje anders uitzien.

Dit jaar geen ritje met de koets en ook geen troonrede vanuit de Ridderzaal. Vanwege de coronamaatregelen zijn een hoop traditionele elementen aangepast. Eerste Kamer-voorzitter Jan Anthonie Bruijn: “Net zoals iedereen last heeft van de crisis, hebben wij dat natuurlijk ook. Maar saai wordt het zeker niet, want we zitten in deze prachtige kerk. Het is vooral jammer dat we meer dan zevenhonderd mensen niet konden uitnodigen.”

270 mensen kunnen er naar binnen, terwijl er in andere jaren duizend mensen in de Ridderzaal aanwezig zijn. Staatssecretarissen en de traditionele gasten van de Kamerleden zijn dit jaar niet welkom. De ambassadeurs sturen deze keer één ambassadeur.

Prinsjesdag 2020 overslaan geen optie

Een jaar overslaan was geen optie, aldus Bruijn. “Deze dag moet doorgaan, dat staat in de Grondwet. De essentie van Prinsjesdag, naast de prachtige ceremonie en de traditie, is dat het kabinet aan de Kamer laat weten wat de plannen zijn voor het komende jaar.” Die kamerleden moeten zich ook aanpassen, en niet alleen omdat ze anderhalve meter uit elkaar zitten. “Ze komen met busjes vanaf het Binnenhof hier naar toe. Ze hebben daarbij ook mondkapjes op, die we speciaal hebben laten maken.”

Voor de echte fans zal de alternatieve Prinsjesdag wennen worden. “Het is een heel belangrijke traditie,” vertelt een voorbijgangster tegen Hart van Nederland. “Van kinds af aan ging ik al met mijn oma vanuit Rotterdam naar Den Haag en dat zaten we om acht uur al langs de route.”

Lees ook: Sobere Prinsjesdag zonder publiek dit jaar: geen rijtoer en balkonscène

Toch is er ook begrip voor de maatregelen. “Corona stopt alles wat dat betreft,” zegt een andere vrouw. “Ik vind het wel heel verstandig, maar wel jammer.”

Dinsdag overhandigt minister Hoekstra van Financiën zijn koffertje met de belangrijkste economische plannen. Daarna spreekt Hart van Nederland hem live op Facebook. Wat zou jij Hoekstra willen vragen over Prinsjesdag of de verwachtingen voor de Nederlandse economie? Mail jouw vraag naar hart@talpanetwork.com en wie weet stellen wij hem voor je.