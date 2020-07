Argentijns tijdschrift noemt prinses Amalia 'plussize', biedt nu excuses aan

Het Argentijnse blad Caras heeft onze kroonprinses Amalia samen met haar moeder Máxima op de cover gezet en noemde Amalia ‘plussize’. Daarvoor biedt het tijdschrift nu excuses aan.

Het tijdschrift is flink door het stof gegaan en heeft na veel kritiek op de website ‘oprechte excuses’ gemaakt, meldt Shownieuws. “We erkennen dat we een fout hebben gemaakt, zonder kwaadwillende bedoelingen”, schrijft hoofdredacteur Liliana Castaño.

‘Plussize’ Amalia

De foto van koningin Máxima en haar oudste dochter prinses Amalia is gemaakt tijdens de fotosessie afgelopen vrijdag in de tuin van paleis Huis ten Bosch. “De oudste dochter van Máxima toont trots haar ‘plussize’”, stond erbij in het tijdschrift.

Die tekst zorgde onder andere op sociale media voor een storm aan kritiek. De focus op het lichaam van de 16-jarige Amalia wordt van alle kanten veroordeeld. Ook de twee grootste Argentijnse kranten trekken stevig van leer tegen de stigmatiserende opmerkingen van Caras.

Lees ook: Prinses Amalia gaat na middelbare school eerst ‘wijde wereld’ verkennen

Het blad schreef op de voorpagina ook dat prinses Amalia eerder slachtoffer is geweest van pesten, maar de onvoorwaardelijke steun heeft van haar ouders. Amalia wordt een prinses genoemd die “haar puberteit zonder taboes beleeft en haar figuur van echte vrouw verdedigt”.