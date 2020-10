Prijs postzegels in 2021 opnieuw omhoog: zo duur wordt het om een brief te sturen

Als je graag op de centen let, doe je er goed aan om nu alvast postzegels in te slaan voor volgend jaar. Dit jaar betaal je nog 91 cent per zegel voor post binnen Nederland. Vanaf 1 januari 2021 gaat die prijs omhoog naar 96 cent per zegel.

Ook het basistarief voor briefpost naar het buitenland gaat met vijf cent omhoog, van 1,50 naar 1,55 euro. Het versturen van een pakketje blijft even duur, namelijk 7,25 euro. Alleen de verzending van aangetekende pakketten stijgt naar 9,05 euro. Een toename van 25 cent.

Het aantal brieven dat wordt verstuurd, daalt al enkele jaren. Daardoor daalt ook de omzet van het postbedrijf. Volgens PostNL is de stijging van het tarief noodzakelijk om financieel gezond te blijven.