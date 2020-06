De politie in het Zeeuwse Kruiningen heeft dinsdagavond een 34-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij bleek een fervent ‘postzegelverzamelaar’ te zijn, maar had alleen niet voor de plakkers betaald.

Een agent zag rond 20.45 uur op de carpoolplaats aan de Weihoek een man die een lekke autoband aan het vervangen was. Hij werd gecontroleerd en bleek een bekende van de politie te zijn. Daarop werd zijn auto onderzocht en daarin vond de politie een opmerkelijke lading.

6.000 euro aan postzegels

In het voertuig bleek een grote hoeveelheid nieuwe postzegels te liggen. De verdachte kon niet uitleggen waar hij ze vandaan had, waarop de Dordtenaar werd gearresteerd. Vermoed wordt dat de zegels zijn gestolen uit een winkel.

Wat de man precies wilde doen met de plakkers is niet bekend. Volgens de politie hebben ze een waarde van zeker 6.000 euro. Een postzegel voor een gewone brief kost tegenwoordig 87 cent, dat betekent dat de verdachte er minimaal 6.896 brieven mee had kunnen versturen.